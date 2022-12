Tottenham | Conte | «Troppo presto per ricominciare a giocare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole di Antonio, allenatore del, sul ritorno in campo della Premier League dopo la pausa Antonioha parlato alla viglia del Boxing Day trae Brentford. L’allenatore ha criticato la scelta della Premier League di tornare subito in campo dopo il Mondiale. PAROLE – «Anche se dovrei esserento perché ben dodici dei miei giocatori erano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualche trofeo. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. I giocatori rimasti qui lavorano da quattro settimane e ora sono in un’ottima condizione fisica, sicuramente stanno meglio dei reduci dal Qatar». L'articolo proviene da Calcio News 24.