Maria Elena Boschi in minigonna tartan per Natale | il suo look è il più bello

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Come ogni anno, ipersi sprecano: c’è chi ama sfoggiare abiti glamour, e chi invece predilige un grande classico come la stampa. Questo è il caso di: per gli auguri su Instagram, ha condiviso una foto splendida davanti all’albero addobbato. “Buon”, si legge nella didascalia a corredo dello scatto: il, composto da una maglia nera abbinata a una, è nel segno della semplicità. E ci piace proprio per questo motivo., perché il suodiè il migliore Da un po’ di tempo siamo ormai abituati a osservarenatalizi molto ...