Ladri in chiesa a Qualiano | il parroco | ' Han fatto la corda con le camicie come Totò'

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il prete nel videomessaggio di auguri ai fedeli: 'Sono entrati in canonica mentre celebravo la messa di Natale, ma non mi hanno tolto la gioia'. Il video diventa ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il prete nel videomessaggio di auguri ai fedeli: 'Sono entrati in canonica mentre celebravo la messa di Natale, ma non mi hanno tolto la gioia'. Il video diventa ...Lo ha denunciato sui social il parroco dellaMaria Santissima Immacolata di Qualiano (Napoli), Francesco Martino, nel videomessaggio di auguri ai fedeli. Ihanno forzato la porta della ... Napoli, il parroco di Qualiano: "Ladri in canonica mentre celebravo la messa di Natale" Svaligiata l’abitazione del parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano (Napoli), mentre il sacerdote celebrava la messa di Natale ...A Qualiano, parroco derubato mentre celebra la messa della notte di Natale: La denuncia sui social: Il video diventa virale.