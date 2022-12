Kiev | da Mosca più di 4 500 cyber attacchi nel 2022

Agenzia askanews

Il Natale viene archiviato in Ucraina tra nuovi allarmi aerei e un botta e risposta con. "Non siamo noi a rifiutare le trattative, ma è", dice Putin. Falso, è la replica ucraina. E il ministro degli Esteri Kuleba parla di un possibile summit per la pace alle Nazioni Unite ...Alla domanda se inviteranno la Russia al vertice, Kuleba ha risposto che primadovrà accettare di essere perseguita per crimini di guerra da un tribunale internazionale: "Solo in questo modo ... Kiev: Mosca non sia più membro permanente Consiglio Sicurezza Onu Il ministro Kuleba: non ha il diritto di restare Milano, 26 dic. – La guerra tra Mosca e Kiev prosegue anche a livello diplomatico: il ministro degli Esteri ucraino Dmytro… Leggi ...KIEV, 26 DIC - I servizi di sicurezza informatica dell'Ucraina hanno neutralizzato più di 4.500 attacchi informatici russi contro il loro Paese dall'inizio dell'anno. (ANSA) ...