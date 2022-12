Un milione di dollari per | la proposta indecente a Leo Messi

(Di domenica 25 dicembre 2022) La più classica delle "proposte indecenti". A riceverla è Leo: un parlamentare dell'Oman offre alla Pulce campione del mondo 1diper il discusso bisht indossato la scorsa domenica, poco prima e di alzare la Coppa del mondo. Insomma, 1di(come senon ne avesse abbastanza) per accaparrarsi il discusso vestito islamico. Nel dettaglio ad offrirli è Ahmed Al Barwani, 41 anni, il quale ha fatto la suacon un post su Twitter, per poi aggiungere al giornale The National che sarebbe anche disposto a pagare più di unseaprisse alla negoziazione. "Dal Sultanato dell'Oman - ha scritto Al Barwani - mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, ...

Golssip

...a quello di un'ecatombe (un recente studio dell'università di Hong Kong prevede fino a 1di ... Il 10 aprile 2021, l'antitrust aveva appioppato una multa da 2,7 miliardi dial colosso del ...... poiché i milioni dispesi per le campagne di test quotidiane o per la costruzione di ... stima che nelle prossime settimane ci saranno più di undi infezioni al giorno in Cina e più di ... Messi e l’offerta choc: un milione di dollari per l’abito della premiazione Dal rilascio del serial killer 'Il Serpente' in Nepal al fallimento della missione di pace in Nagorno-Karabakh, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...Un avvocato e membro del parlamento dell'Oman, Ahmed Al Barwani, ha offerto alla stella del calcio argentino Lionel Messi 1 milione di dollari per l'ormai famoso Bisht che ha indossato domenica per al ...