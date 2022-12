Ultime Notizie Roma del 25-12-2022 ore 18 | 10

(Di domenica 25 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara La Guerra della Russia l’Ucraina non si ferma il giorno di Natale alle arterie in tutto il paese mentre accarezzo ancora di suona il boato delle bombe che ieri hanno ucciso 16 civili nella città da poco riconquistata da chi è colpito un mercato sono meno 58 i feriti secondo l’autorità scrive il Guardian la strage più sanguinosa da mesi a questa parte intanto l’esercito ucraino fa sapere di aver respinto ieri diversi attacchi russi in varie località le forze russe avrebbero lanciato 5 mesi le oltre 90 attacchi continuando a colpire persone infrastrutture oggi anche la capitale si è svegliata con il suono delle sirene l’amministrazione comunale ha esortato le persone a recarsi nei rifugi il sindaco di Nicolai nel sud del paese avvertito dell’allarme aereo ...

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Per altre novità sulla serie, avete letto leindiscrezioni sul licenziamento di Henry Cavill Il ricordo dei collaboratori di Frattini: «Ha lavorato fino a quando ha potuto fisicamente» ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel Lazio su 961 tamponi molecolari e 13.060 tamponi antigenici per un totale di 14.011 tamponi, si registrano 2.153 nuovi casi positivi (+60), sono 2 i decessi ( = ), son ...Boxing day all'inglese, con previsione di molto pubblico, per l'ultima giornata di andata del campionato di Serie B, che sarà aperto ...