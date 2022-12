Sparatoria in un pub vicino a Liverpool | morta una donna | 3 feriti Caccia all’uomo

La Stampa

Una donna è morta dopo essere rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un pub di Wallasey, vicino a Liverpool, alla vigilia di Natale. Ferite altre tre persone. Avviata un'indagine per omicidio. Lo riporta la Bbc. La polizia del Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'1 di stanotte. AGI - Una donna è stata uccisa e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un pub di Wallasey Village, nella baia di Liverpool. Secondo i testimoni un uomo ha fatto fuoco all'interno del 'Lighthouse', affollato di giovani pochi minuti prima della mezzanotte.