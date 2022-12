Quinto set ancora fatale per la Tmb Monselice

Leggi su seriea24

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tmb: Beccaro 4, Bacchin 6, Vianello 25, Borgato 28, De Grandis 9, Kobzev 6, Dainese (L), Drago 2, Perciante, Vattovaz, Dietre, ne Zanetti, De Santi e Monetti. All: Cicorella Sol Montecchio: Martinez 1, Mitkov 21, Di Franco 14, Gonzato 12, Frizzarin 8, Franchetti 11, Battocchio (L), Gallina, Mancin, Beghelli, Carlotto, ne Beghelli, Parise, Giusto. All: Di Pietro Arbitri Cecconalo e Sessolo di Treviso Parziali: 25-13 (21’) 21-25 (24’) 25-20 (28’) 22-25 (26’) 13-15 (22’) Nulla da fareper la Tmbche nel derby tutto veneto contro il Montecchio disputa l’ennesimo tie-break casalingo ma senza la vittoria che serviva come oro colato per la classifica e il morale. Prima giornata di ritorno quindi negativa per i ragazzi di Cicorella che ora potranno rifiatare per poi ritrovarsi per preparare e iniziare un 2023 che ...