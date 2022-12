(Di domenica 25 dicembre 2022) Victorè l’attualedella Serie A, ma per esserlo a fine campionato aumentare i giri del motore Con 9 reti,è momentaneamente in testa alla classifica cannonieri, precedendo di una lunghezza il bolognese Arnautovic. Un primato in solitaria guadagnato 3 giornate prima della pausa Mondiale e che adesso andrà salvaguardato dalla prevedibile risposta della concorrenza. Con particolare attenzione allo specialista Immobile, il primo e anche l’unico dei candidati italiani tra i primi 12 pretendenti. L’ambizione dell’attaccante napoletano è fondata, ovviamente, visto che in questa stagione sta mostrando di vedere la porta con maggiore frequenza. Ma per riuscire nell’impresa di laurearsi re dei goleador deve probabilmente intensificare il numero delle reti. Finora la media è molto bassa e basterebbe ...

In un anno, ha messo assieme 19 reti tra campionato e Champions, ha vinto il premio come miglior giocatore emergente ai Globe Soccer Awards ed è diventato della prima parte ...... possa aggiudicarsi ancora il titolo di. Sono sei i gol siglati fino a questo momento, complice un infortunio che ha impattato su minutaggio e rendimento. Tuttavia, dopo e ... Osimhen capocannoniere Ci vuole qualche gol in più Victor Osimhen oggi è il centravanti che in parecchi club europei invidiano al Napoli. Il nigeriano finalmente in autunno ha potuto prima giocare e poi allenarsi con continuità, cosa che causa due bru ...