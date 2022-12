Morto Franco Frattini | Carfagna | “Uomo delle istituzioni e fine giurista”

(Di domenica 25 dicembre 2022) ROMA – “Conse ne va un, un, un politico appassionato, ma soprattutto una persona perbene e garbata. La sua serietà, la sua competenza, la sua intelligenza mancheranno a tutti. Un grande abbraccio alla sua famiglia”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex ministra per il sud Mara(foto) a proposito della morte del presidente del consiglio di Stato, che ci ha lasciato a 65 anni. L'articolo L'Opinionista.

la Repubblica

a RomaFrattini . Era malato da tempo. Aveva 65 anni. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL. Ha ricoperto le cariche di ...Frattini, presidente del Consiglio di Stato dallo scorso 14 gennaio. Se n'è andato ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore. Da tempo malato, Frattini ... Morto Franco Frattini, ex ministro di Berlusconi: da gennaio scorso presidente del Consiglio di Stato ROMA - "Con Franco Frattini se ne va un uomo delle istituzioni, un fine giurista, un politico appassionato, ma soprattutto una persona perbene e garbata.Franco Frattini è morto ieri all'età di 65 anni dopo una lunga malattia. Un tumore del quale ha voluto parlare anche Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e ...