Inter | allarme Skriniar | non risponde alla proposta dei nerazzurri | rischia di andare via a zero

(Di domenica 25 dicembre 2022) Brutte notizie per l’, chedi perdere aMilan. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore slovacco sta infatti tenendo in stand by i, nonndo all’ultima offerta avanzata dsocietà. Non è dunque da escludere l’ipotesi di un suo addio a– con il Psg in pole per metterlo sotto contratto – nonostante la dirigenza stia facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada. SportFace.

SPORTFACE.IT

Che ora lancia unsulle sue condizioni, in particolare sulla sua presenza in campo nel big match trae Napoli : "Avevo un problema con la caviglia, per un mese ho dovuto fare delle ...Nessuno ne parla, ma il problema esiste. Per la verità qualcuno prova a lanciare qualche, ma repliche non ce ne stanno e si continua, in pratica, a far finta niente. Vogliamo ...con, ... Inter, allarme Skriniar: non risponde alla proposta dei nerazzurri ... Ogni anno si spreca il 36% del cibo prodotto a livello globale per il consumo umano. Nei Paesi più industrializzati, come l’Italia, si tratta per il 78% di alimenti gettati via dai consumatori e per i ...La brutta sconfitta con il Lille fa scattare un campanello d'allarme in casa Napoli ed ora Spalletti è preoccupato: ecco cosa sta accadendo.