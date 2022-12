È morto Franco Frattini | due volte ministro degli Esteri Aveva 65 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022) È, presidente del Consiglio di Stato dallo scorso 14 gennaio. Se n'è andato ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore. Da tempo malato,deciso di portare avanti le cure in modo riservato.65. Nato a Roma il 14 marzo 1957, era laureato in Giurisprudenza. Dopo la laurea con lode alla Sapienza di Roma, nel luglio del 1979, nel 1981 diventa Procuratore dello Stato e magistrato del Tar Piemonte, nel 1986 viene nominato consigliere giuridico del Ministero del Tesoro. Nel 1990 e 1991 lavora come consigliere giuridico del vicepresidente del Consiglio Claudio Martelli nel sesto governo Andreotti. Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, con Silvio Berlusconi presidente ...

E' un momento del messaggio con cui Roberto Calderoli , Ministro per gli affari regionali e le autonomie, rende omaggio aFrattini. Il presidente del Consiglio di Stato èieri all'età di ...- Il mondo della politica piangeFrattini,a Roma a 65 anni. Fu ministro degli esteri del governo ... Morto Franco Frattini, ex ministro di Berlusconi: da gennaio scorso presidente del Consiglio di Stato «Sono addolorato e in questo momento non posso che pensare anche all’altro amico, e coetaneo, Roberto Maroni. Ancora una volta penso al 'nemico' o 'ospite ...Franco Frattini, ex ministro degli Esteri e attuale presidente del consiglio di Stato, è morto ieri sera. Aveva 65 anni. (ANSA) ...