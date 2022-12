Accise sul tabacco | si cambia ancora | stangata sul trinciato

Il Sole 24 ORE

...milioni all'anno la somma dovuta dallo Stato alla Sicilia per quell'aumento non compensato con il versamento di parte delle. Non ci saranno arretrati ma Regione potrà contare annualmente...Superenalotto, estrazioni entro mezzanotte e mezza In ogni caso, con una nota ufficiale apparsaproprio sito, l'agenzia delle Dogane e delleha spiegato questo: 'Si rende noto che i ... Benzina e gasolio più cari, meno tagli sulle accise: scatta l’aumento di 0,12 euro Definizione agevolata delle controversie anche per le accise e i giochi. Ma dal perimetro resta esclusa l'Iva all'importazione. Lo prevede la legge ...Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti, sulla scia della discesa delle quotazioni internazionali delle scorse settimane. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono risalite quest’ultime e c’è il rischio ...