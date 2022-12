Usa | una nuova agenzia d’intelligence per le fonti aperte? L’idea di Zegart

Leggi su formiche

(Di sabato 24 dicembre 2022) Gli Stati Uniti dovrebbero dare vita a una, la diciannovesima,di intelligence dedicato all’open-source () per “comprendere e sfruttare le tecnologie emergenti” e per non rimanere indietro. Può sembrare ridondante ma è “essenziale”. La proposta arriva da Amy, Morris Arnold and Nona Jean Cox Senior Fellow presso la Hoover Institution, Senior Fellow al Freeman Spogli Institute for International Studies della Stanford University, autrice del volume “Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence”. “Finché l’open-source intelligence resterà inglobata in agenzie segrete che danno valore soprattutto alle informazioni clandestine, resterà abbandonata”, scrive l’esperta su Foreign Affairs. “La cultura della segretezza continuerà a bloccare ...