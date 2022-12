Agenzia ANSA

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo negli Stati Uniti ha causato finora almeno nove morti. Lo riporta Cnn, secondo la quale i decessi sono avvenuti tutti al volante a causa delle strade ...Attese per i giorni di Natale tempeste di neve e temperature fino a - 45C in alcune parti del paese Stati Uniti e Canadada un'eccezionale ondata di gelo. Una potente tempesta invernale artica ha messo più di 135 milioni di persone sotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni delle feste di Natale,... Usa paralizzati da freddo e gelo, 9 morti per tempesta invernale - Ultima Ora L'ondata di maltempo che si sta abbattendo negli Stati Uniti ha causato finora almeno nove morti. Lo riporta Cnn, secondo la quale i decessi sono avvenuti tutti al volante a causa delle strade ghiacci ...Stati Uniti e Canada paralizzati da un'eccezionale ondata di gelo. Una potente tempesta invernale artica ha messo più di 135 milioni di persone sotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni ...