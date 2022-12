Natale 2022 a Roma | quali sono gli orari di metro e bus | tutte le info per domenica 25 dicembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 dicembre 2022). La società dei Trasporti ATAC ha reso notelermazioni utili per spostarsi con i mezzi pubblici nella capitale in questi giorni di festa. Ecco glidie bus per il 24 e il 25secondo il piano ATAC: “Abbiamo previsto dei rafforzamenti delle linee per aiutare i cittadini.” Cosa cambierà il 24 e il 25Una novità importante per il 24è che i mezzi di trasporto saranno gratuiti. Per questo week-end di festaprevisti dei rafforzamenti dellaA e delle linee degli autobus per consentire una maggiore accessibilità ai luoghi di culto, musei e attrazioni culturali di maggiore rilievo. LaA verrà intensificata il 24 e il 31 ...