Agenzia ANSA

documentate presentate mostrano che in territorio ucraino è stato condotto lavoro su componenti di armi biologiche e ricerche su agenti di infezioni particolarmente pericolose ed ...Piano di pace Zelensky:di disgelo tra Stati Uniti e Cina Il presidente ucraino Zelensky ... durante un vertice multilaterale in Uzbekistan con Putin, ha ribadito alla volta diil 'no' all'... Mosca, 'prove' studi su armi biologiche pagati da Usa in Ucraina ... Dirigenti del ministero della Difesa russo hanno presentato quelle che definiscono "prove documentate" che in Ucraina, con il sostegno degli Stati Uniti, si studierebbero pericolose "componenti di arm ...L’Armata deve conquistare il Donbass, dove è impegnata la compagnia di sicurezza privata Wagner che avrebbe ricevuto armi e munizioni dalla Corea del Nord ...