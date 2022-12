Modena | prende treno per uccidere donna | un 15enne lo fa arrestare

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un uomo di nazionalità rumena residente a Misano Adriatico (Rimini) è stato arrestato per tentato omicidio alo scorso 17 dicembre dalla polizia ferroviaria. A darne notizia è la procura della Repubblica di, in una nota dove si ricostruisce quello che, ritengono anche gli inquirenti, sarebbe potuto essere un femminicidio. Secondo le indagini, difatti, l'arrestato, sabato scorso, stava raggiungendoincon l'intento diuna connazionale conosciuta su un sito di incontri, dopo che la, insospettitasi per gli atteggiamenti aggressivi e insistenti dell'uomo, aveva deciso di annullare l'appuntamento che i due avevano concordato proprio a

TGCOM

Anche perchécontinuerà ad essere rapprentata da modenesi in Bologna Fiere. Ciò che cambia e ... Muzzarelli è un fiume in piena, siuna parte di merito nella risoluzione senza scontri del ...... l'edificio del teatroera un punto di riferimento e lo schermo veniva montato appositamente ... Siamo nel 1939 èpiede il cinema Vittoria, edificio progettato dall'architetto Giovanni ... Modena, prende il treno per uccidere una donna: 15enne lo sente parlare al telefono e chiama il 112 A darne notizia è la procura della Repubblica del centro emiliano, in una nota dove si ricostruisce quello che, ritengono anche gli inquirenti, sarebbe potuto essere un femminicidio Un uomo di naziona ...Una volta capito l'intento dell'uomo di origine romena, il minorenne, suo connazionale, ha avvertito le forze dell'ordine senza esitare. Grazie a lui è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ...