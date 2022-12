Luisella Costamagna su Ballando con le stelle | polemiche inutili | conta la vittoria

Corriere della Sera

In un'intervista a FqMagazine, la giornalista aveva previsto la vittoria die Pasquale La Rocca, coppia ripescata dopo che la giornalista si era ritirata per un infortunio alla ...Lo dice all'AGI, il giorno dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle.ha danzato in coppia con Pasquale La Rocca, "un professionista serio e preparato", sottolinea. ... Luisella Costamagna dopo la vittoria a «Ballando»: «Io giornalista e ballerina, perché no Ho sorriso di più... In seguito alla conclusione di Ballando con le Stelle, Simone Arena ha scritto dure parole in una storia su Instagram, poi l'annuncio: "Vado altrove".Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto Ballando con le stelle 2022. La finale di Ballando ha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria.