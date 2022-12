Il programma di Spalletti | attutire il carico di lavoro del Napoli per arrivare a gennaio con le gambe fresche

IlNapolista

In spalla il 'voto' dinella corsa scudetto e la missione di Rafael Leao per provare a ... che pensa anche alla prossima gara di Copa del Rey inper il 4 gennaio.però è un esperto in partenze. In più i suoi unici scudetti li ha vinti in Russia, con ... Ma il tecnico non ne fa un riferimento statistico, piuttosto undi lavoro preciso. E non ... Il programma di Spalletti: attutire il carico di lavoro del Napoli per ... A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli ed attuale telecronista Dazn. Napoli-Juve, situazioni differenti, ma ...A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore di Udinese e Spezia ...