Il Pd chiude le liste per le Regionali | Jacopo Scandella capolista a Bergamo

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Pd lombardo ha chiuso leper le elezioniche si terranno il prossimo 12 e 13 febbraio. Ailè il consigliere regionale uscente, tra i candidati ci sono anche Francesca Riccardi, consigliera comunale die presidente dell’assemblea cittadina del Pd, Davide Casati, segretario provinciale Pd e sindaco di Scanzorosciate, la sindaca di Ranica Maria Grazia Vergani e l’ex sindaco di Arzago d’Adda Gabriele Riva.a Milano è Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate, mentre a Brescia corre comel’attuale sindaco della città Emilio Del Bono. A Brescia oltre a Del Bono è stata riconfermata Miriam Cominelli, consigliera regionale uscente. Come ...

SUPERMEDIAFDI 30,6 (+1,0) M5S 17,2 (=) PD 15,9 ( - 0,8) Lega 8,8 (=) Terzo Polo 7,9 (+0,1) Forza Italia 6,4 ( - 0,5) Verdi/Sinistra 3,5 ( - 0,1) +Europa 2,4 ( - 0,1) Italexit 2,2 (+0,1) Unione ...