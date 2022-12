Gatti si trova a un bivio | l’intreccio all’ombra della Mole

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 dicembre 2022) Federiconon sta dimostrando le sue qualità alla Juve e la dirigenza sta già pensando a gennaio di poter realizzare uno scambio unico. Si sta facendo sempre più sfortunata la stagione di Federico, un giocatore che era arrivato con grandissimo entusiasmo dopo l’esperienza in Serie B con il Frosinone, ma che in questo momento sembra essere davvero molto lontano da poter rappresentare una grande squadra come la Juventus. Il difensore infatti non sta avendo la piena fiducia da parte di Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano che preferisce andare sempre sull’usato sicuro, con Leonardo Bonucci che quando sta bene è un intoccabile e con il centrale Bremer che sta dimostrando di meritare la maglia bianconera. Dunque è proprio ricalcando le orme del brasiliano che già a gennaio la società bianconera potrebbe effettuare un altro clamoroso ...