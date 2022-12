Draghi | “Sarei rimasto volentieri al governo | non mi è stato consentito Non disponibile ad altri incarichi Meloni è una leader abile”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Dice che sarebbeper “completare il lavoro” ma non gli èda una maggioranza che si è sfaldata con l’avvicinarsi della scadenza della legislatura. Adesso non è più a disposizione per, perché fa il nonno. Ma continua a osservare l’evoluzione della situazione politica e i passi del nuovo. E quindi Giorgia, pur senza entrare nel merito del suo agire, la definisce una “”. Dopo mesi di silenzio, Mariotorna a parlare e ripercorre la sua esperienza a Palazzo Chigi. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio spiega la sua versione del percorso al timone del Paese e la sua caduta. Partendo da un ...

TGCOM

dunque rimasto volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito'. Lo dice l'ex premier Marioin un'intervista al 'Corriere della Sera'. 'Il governo si poggiava sul ...: "rimasto volentieri, se mi fosse stato consentito" . Perché è caduto il governo: la sua ricostruzione . Il messaggio dia Giorgia Meloni .: "rimasto ... Draghi: "Sarei rimasto volentieri, ma non me l'hanno consentito" L'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato della fine del suo governo e di Giorgi Meloni.Mario Draghi, l’ex premier, intervistato dal Corriere della Sera, ha affermato: “Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c’è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi ...