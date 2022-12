Cenoni | un assalto | ma non si trovano chef e camerieri

LaC news24

Influenza australiana e Covid, boom di casi eai pronto soccorso. 'Il picco sarà nelle ... 'Abbracci e vacanze sì, ma con i sintomi (anche con tampone negativo) non andate ai' Come ...L'alle farmacie per fare il tampone registrato prima di Natale sembra essersi relativamente ... Tra il 22 e il 23 dicembre scorso, proprio a ridosso dell'organizzazione die feste, ... Natale è qui - Arriva il cenone: con la telecamera tra scaffali e clienti del supermercato alla ricerca del menù perfetto Il 24 dicembre i dipendenti incroceranno le braccia. La replica dell’azienda: «La cooperativa ha dichiarato la sua disponibilità a dare seguito a una proposta sindacale, ma non ha più ricevuto alcuna ...Il fenomeno. Ascom: un bergamasco su tre festeggerà fuori casa. Fino a 500 euro al giorno per un cuoco. Dalla Vigilia a Santo Stefano si va verso tre giorni di tutto esaurito nei ristoranti della Berg ...