Aurora Ramazzotti | è drastica la decisione per la sua salute

(Di sabato 24 dicembre 2022) E’ evidente che con la gravidanzasta iniziando a vedere tante cose anche sotto altri aspetti. La sua, definita davvero, lascia tutti senza parole maspiega che è per la sua. E’ una scelta che appare strana ma non è la prima, solo che lei è una influencer e nessuno si aspettava la sua chiusura. La figlia di Erose Michelle Hunziker si allontana dai social network, prende le distanze da Twitter, ha già comunicato a tutti i suoi follower su Instagram la sua scelta. Ha disattivato il suo account Twitter, già tutto non solo deciso ma compiuto. Il rancore, l’odio, l’invidia, la cattiveria, le fa tutto così male, soprattutto adesso che è incinta, che pensa ad un futuro con il suo ...

leggo.it

ha preso una decisione importante, una di quelle che in tanti pensano, ma che in pochi alla fine attuano: cancellare il suo profilo ufficiale su Twitter, tra i social network più ..., visita in clinica a Lugano con mamma e sorelle DA TOTTI ALLA LEOTTA Le nuove coppie del 2022 AL NONO MESE Bianca Atzei esce dall'ospedale: 'Ho rischiato di partorire e fare ... Aurora Ramazzotti prende una drastica decisione (social): «La mia salute mentale...». È un addio Aurora Ramazzotti lascia Twitter. L’influencer lo ha annunciato su Instagram, mostrando il suo profilo disattivato ...Aurora Ramazzotti abbandona Twitter. Per quale motivo la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in dolce attesa di un bebè da Goffredo Cerza, abbia deciso di chiudere il suo account non è chia ...