Arisa | lo studio di registrazione si fa rovente | le guardano tutti le ??

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 dicembre 2022)ha una bellezza più unica che rara; lei sa esattamente come mandare completamente fuori di testai suoi fan. Se parliamo dinon possiamo non fare riferimento al discorso sentimentale e, da questo punto di vista, dobbiamo andare a parlare della relazione con Vito Coppola; i due si sono conosciuti nel noto programma Ballando con le stelle mostrando, sin da subito, di avere un grande feeling. Una relazione, la loro, caratterizzata a quanto sembra da alti e bassi. InstagramIniziamo dal discorso relativo alla coppa Italia; nella finale della scorsa stagione, vinta dall’Inter contro la Juventus,(prima del calcio di inizio) ha cantato l’inno di Mameli. Sembra che la cantante sia stata accompagnata all’Olimpico proprio da Vito Coppola; bisogna, però, sottolineare come non ci siano conferme in merito, ...