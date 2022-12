Allegri è furioso | chi lo ha fatto arrabbiare così tanto?

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 dicembre 2022)si è arrabbiato davvero. Ma cosa è successo? Qualcuno deve averloalterare più del dovuto, per reagire in questo modo. Il periodo che sta vivendoè tutto tranne che sereno. Indubbiamente c’è qualcosa che non va, nella sua vitacome in ciò che lo circonda. I risultati sportivi che ultimamente sta attraversando, potrebbero essere in parte responsabili di tutto ciò. Ansa FotoMa in questo episodio specifico, la causa scatenante potrebbe essere un’altra. Vedere l’allenatorearrabbiato, non è sicuramente una cosa di tutti i giorni. Le sfuriate sono state tante in carriera. Ma mai in questo modo. Mai in manieraimpetuosa. Per vederlo, c’è chi si chiede cosa si debba fare. Effettivamente il ...