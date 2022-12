Abraham lo rivela sul rapporto con Mourinho | “Ci prova in ogni modo!”

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’attaccante della Roma, Tammy, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tantissimi i temi toccati, dalconagli obiettivi con la Roma, parlando anche del suo periodo di difficoltà: “Difficoltà avute in stagione? Sono cose che capitan nel calcio. Questa volta è accaduto a me di attraversare degli alti e dei bassi nel corso della stagione, ma prima era successa ad altri calciatori e capiterà ancora. Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per il verso giusto. In questa è vero, sono partito un po’ lentamente, ma ho voglia di rifarmi, sia io e sia la squadra. Sono anche convinto che questi momenti alla lunga ti rendano più forte“. “Meglio solo o con un’altra punta? Sono abituato a giocare in diverse posizioni e con moduli ...

