A Ballando con le Stelle l’omaggio a Enrico Montesano nella finalissima

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nel corso delladicon leandata in onda venerdì 23 dicembre, abbiamo assistito a una serie di discussioni e critiche che hanno decretato la conclusione di un percorso “accidentato”, come lo ha definito la stessa Milly Carlucci. E proprio la conduttrice del talent show di Rai 1, tra un saluto e l’altro, non ha perso occasione per omaggiare, grande protagonista di un episodio che ha fatto molto discutere. Milly Carlucci non dimenticadurante laMilly Carlucci ha descritto al meglio l’edizione dicon leche, come sappiamo, è stata ricca di colpi di scena. Tra questi, ovviamente, si annovera la famosa vicenda che ha reso ...