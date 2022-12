Un hater fa un commento vergognoso sul padre di Emma Marrone | lei risponde con rabbia

Music Fanpage

Glinon si fermano neppure di fronte alla morte o al dolore per un lutto. Sono pronti a attaccare ... ma sotto a uno di questi è comparso undei peggiori: "Come festeggerai natale Con ...Haters messi a tacere. Emma Marrone non ci sta e risponde a dovere alle cattiverie di alcuni followers. Sotto il suo post, unla fa infuriare: 'Come festeggerai natale Con mamma e papino' scrive un utente alimentando il tutto con una emoticon sorridente. La cantante salentina, reduce dal grave lutto per la morte ... Emma contro un hater che ironizza sulla morte del padre ... L'ultimo macabro commento sulla scomparsa del padre ha fatto perdere le staffe a Emma Marrone, che ha riversato tutta la sua rabbia contro gli odiatori del web in un tweet ...Haters messi a tacere. Emma Marrone non ci sta e risponde a dovere alle cattiverie di alcuni followers. Sotto il suo post, un commento la fa infuriare: «Come festeggerai natale