Tennis | Vagnozzi | “Sinner può vincere uno Slam | vogliamo giocare le ATP Finals di Torino”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’allenatore di Jannik, Simone, ha parlato al Corriere dello Sport del 2022 vissuto dal proprio giocatore, con un occhio agli obbiettivo della prossima stagione da affrontare. Queste le sue parole: “Il rammarico più grande della passata stagione è essersi fermati, causa infortunio, in tornei in cui si erano presentate ghiotte chance. È stato un 2022 con tanti infortuni e un cambio di guida tecnica in corso d’opera. Andando a vedere il bicchiere mezzo pieno, Jannik ha senza dubbio ottenuto risultati migliori, rispetto al 2021, nei tornei dello. Inoltre a Wimbledon è riuscito a prendere confidenza su una superficie che fino a quel momento era un tabù. Tutto sommato è stata un’annata buona”. Poi ha aggiunto sul 2023 da affrontare: “Uno degli obiettivi che ci siamo posti è tornare ale ATP ...

