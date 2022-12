Meloni a Bagdad |  il messaggio ai militari |   «I vostri sacrifici  danno lustro alla nazione» 

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «Non andiamo in giro a fare attività predatorie». Mohammed Shia Al Sudani, premier a: «L’Iraq è pronto a fornire all’Italia ciò di cui ha bisogno in termini di petrolio e gas»

Corriere della Sera

È stata una visita lampo in Iraq per Giorgia. Aed Ebril ha incontrato i militari del contingente italiano e i vertici iracheni: 'Un Iraq forte è garanzia di stabilità per tutto il Medio Oriente' - ha detto la premier - 'Le ...Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, incontrando ail personale dell'ambasciata e i militari impegnati in Iraq. "Credo - ha sottolineato - che anche questo abbia fatto ... Meloni a Bagdad il messaggio ai militari: «Date lustro alla nazione» (ASI) “La visita del Presidente Meloni a Bagdad e a Erbil testimonia la vicinanza del governo italiano ai suoi militari impegnati in importanti missioni all’estero. L’Italia è infatti alla guida del ...Mohammed Shia Al Sudani, premier a Bagdad: «L’Iraq è pronto a fornire all’Italia ciò di cui ha bisogno in termini di petrolio e gas» ...