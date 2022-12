L’eolico? Va costruito in mare

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Aumentare rapidamente la produzione di rinnovabili senza compromettere il paesaggio: è possibile con le pale galleggianti. È la tecnologia su cui puntano le imprese del settore, come spiega in questa intervista Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables-Renantis. Su un piatto della bilancia c’è la salute nostra e del pianeta, messe in pericolo dall’inquinamento e dal riscaldamento globale provocati dalle fonti fossili. Sullo stesso piatto va poi aggiunta l’indipendenza energetica, che con i tempi che corrono sarebbe un’importante conquista. Dall’altra c’è la tutela del nostro prezioso paesaggio. Per le fonti rinnovabili trovare un equilibrio non è facile. Ma una soluzione che accontenti tutti serve, e in fretta. Quale? Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables, ora ribattezzata Renantis, uno dei maggiori operatori italiani ed europei nel settore delle energie ...