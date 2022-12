Empoli-Sassuolo 1-0 | Satriano porta avanti i suoi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Alle 16 è iniziata l’amichevole tra. La squadra di Zanetti è passata in vantaggio grazie ad una rete diAlle 16 è iniziata l’amichevole train vista della ripresa della Serie A. La squadra di Zanetti è passata in vantaggio grazie ad una rete dial minuto 30. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Alle 16.00 è iniziato il match amichevole tra. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, ...La partitadi venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole del Castellani" Venerdì 23 dicembre al Carlo ... Empoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali dell'amichevole: Luperto e Pinamonti dal 1' Alle 16 è iniziata l’amichevole tra Empoli e Sassuolo. La squadra di Zanetti è passata in vantaggio grazie ad una rete di Satriano Alle 16 è ...Le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo, ultimo test amichevole di questa sosta per le due squadre. Zanetti contro Dionisi in una partita che può già fornire le prime indicazioni utili a due ...