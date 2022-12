Canone Rai 2023 | quando e come si pagherà? Costo ed esenzione | tutte le info

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non è solo il Natale ad essere alle porte, c’è anche qualcos’altro: la prima finestra temporale per la presentazione della richiesta didelRai. A questo punto, la domanda diventa: chi può essere esonerato dal pagamento della tassa sull’abbonamento alla TV? E ancora: quali sono i requisiti e le scadenze da rispettare? Cerchiamo di fare un po’ il punto della questione, e capire megliofare per inviare la richiesta all’Agenzia delle Entrate.Rai nel: eccosi pagaRai: cos’è e a quanto a ammontaaccaduto anche negli anni passati, anche per ilsono tenuti a pagare ilRai tutti coloro che possiedono in casa un ...

Punto Informatico

... con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano intestatari delTorna al centro dell'attenzione ile come accade ogni volta, i motivi non sono affatto incoraggianti per gli italiani. Si vocifera infatti di una nuova riforma ma questa volta la principale differenza rispetto al passato ... Addio Canone Rai Con questa soluzione smart si può ed è legale Non è solo il Natale ad essere alle porte, c’è anche qualcos’altro: la prima finestra temporale per la presentazione della richiesta di esenzione del canone Rai 2023. A questo punto, la domanda divent ...Il canone RAI potrebbe uscire dalle bollette della luce nel 2023. Il Governo ora ha preso una decisione a riguardo ...