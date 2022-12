Via al bando per i nuovi tram a Palermo | i lavori delle linee B e C partiranno a giugno

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilper le nuovediin città è stato mandato all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dipubblici (Urega). Il prossimo passo sarà pubblicarlo in Gazzetta ufficiale entro la fine dell'anno, per aggiudicare la gara e, quindi, partire con iche dureranno tre anni entrodell'anno prossimo.

Il prossimo passo sarà pubblicarlo in Gazzetta ufficiale entro la fine dell'anno, per aggiudicare la gara e, quindi, partire con i lavori che dureranno tre anni entro l'inizio dell'anno prossimo.