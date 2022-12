Sissi 2 | dal 28 dicembre 2022 su Canale 5

Teleblog

28, 29 dicembre e 4 gennaio: "2 " In prima visione assoluta, la seconda stagione della serie ... Day Time19 dicembre: " Mattino Cinque News " Francesco Vecchi conduce l'appuntamento con l'...... la tossicodipendenza, la bulimia e l'anoressia, la separazione burrascosamarito Bobby Brown, ... Un'attualizzazione della tradizionale figura della principessa, ritratta come ribelle ma mai ... Sissi stagione 2, Fosca Innocenti 2 a gennaio e le altre novità ... Chi troviamo nel cast ufficiale di Sissi 2 stagione Scopri gli attori e i personaggi del nuovo capitolo della tedesca in onda su Canale 5!Sissi stagione 2, Fosca Innocenti 2 a gennaio e le altre novità Mediaset Infinity. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.