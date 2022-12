Se non la smetti ti metto le mani addosso Pieraccioni rimprovera Malgioglio in diretta | durante l' intervista

Diocesi di Lecce

Da tantissimi anni insistevo per scriverlo, mi diceva 'quando smetto di allenare' e io gli dicevo 'tumai'. È un bel viaggio per ripercorrere la carriera e le parti chesi conoscono ..."Sedi combattere ti lasceremo andare," gli dissero i nemici, ma Piccolo Uomo rispose: "È un ... dagli anni Settanta a oggi, e anche seavete mai visto questo film probabilmente l'avrete ... La Veglia di Bari. Card. Zuppi: 'smettere di pensare che la pace non ... “Torniamo oggi a Bari, città ponte di dialogo e porta di accoglienza, che in diverse occasioni è stata teatro di iniziative per la pace, nel Mediterraneo e in Medio Oriente”.