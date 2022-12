Pd | De Micheli | ' scelta dirigenti va anticipata | più tempo per costituente'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Il congresso fondativo, se sarà autentico e vero, avrà bisogno di molto piùmentre ladel gruppo dirigente avrebbe bisogno di essere accelerata per le urgenze di quello che avviene nel nostro". Lo ha detto Paola De Michele nel suo intervento all'incontro sul Pd al Nazareno. "Ho fatto una proposta per anticipare all'ultima domenica di gennaio o all'inizio di febbraio con le primarie con gli iscritti che valgono doppio e quelle degli elettori uno, discutendo nel Paese sulle mozioni congressuali. Andiamo avanti con il lavoro della Commissione, ma facendoci carico delle necessità di urgenza e profondità", ha spiegato la candidata alla segreteria.

