Padre Rupnik e le accuse delle suore abusate | la cronologia delle indagini

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il gesuita sloveno, 68 anni, e la serie di abusi fisici e psicologici dagli anni Novanta in Slovenia che hanno portato a una scomunica poi ritirata.Johan Verschueren: «Per denunciare mandate una mail in inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese e tedesco»

Anzitutto, più di un dubbio sulle sanzioni comminate a. A un sacerdote, religioso, che si è servito della sua autorità sacerdotale e del suo ascendente spirituale per compiere quello ...È quanto sta accadendo da quando è stato scoperchiato il caso diMarko Ivan, 68 anni. Il caso è scoppiato dopo una serie di segnalazioni pubblicate su vari siti Internet. Caso, ... Padre Rupnik e le accuse delle religiose abusate: i gesuiti invitano a denunciare I gravi abusi sessuali commessi da padre Rupnik ai danni delle suore che erano sotto la sua cura spirituale e il grave crimine di assoluzione del complice che gli ha procurato la scomunica sono fatti ...Ruprik, sacerdote e artista noto per i suoi mosaici che hanno impreziosito le chiese di tutto il mondo, è ora al cento dell'attenzione per casi di abusi.