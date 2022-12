Non c’è pace per la Juventus | la FIGC riapre il processo plusvalenze

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Procura della Federcalcio italiana ha deciso di riaprire ilper la, ma non solo La Procura della Federcalcio, secondo quanto riportato dall’ANSA, sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull’inchiesta. La riapertura dell’indagine riguarda lama anche altre squadre italiane, ed è stata chiesta sulla base dell’articolo 63 del codice di giustizia sportiva da Giuseppe Chinè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Sole 24 ORE

Siamo in un posizionamento di grande centralità rispetto alle dinamiche delle aziende, dei lavoratori, delle istituzioni, edobbiamo snaturarci. E quindi proseguiremo con serenità e tranquillità ...La Procura della Federcalcio italiana ha deciso di riaprire il processo plusvalenze per la Juventus, masolo La Procura della Federcalcio, secondo quanto riportato dall'ANSA, sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull'... Addio allo Spid per l’identità unica digitale Cosa c’è da sapere