L' appello dell' imprenditrice digitale dopo un' intensa seduta di terapia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Chiara Ferragni ha sempre sottolineato l’importanza del benessere mentale. Sui suoi profili social ha rivelato di andare dallo psicologo, ha sottolineato l’importanza di curare non solo il corpo ma anche la mente, ha sdoganato tabù e pregiudizi sulladi coppia. Ora, con un post condiviso tra le Stories di Instagram, rivela di fare ancorae lancia un, l’ennesimo, ai follower: «Prendetevi curaa vostra salute mentale». Andare dallo psicologo: i benefici per la salute fisica oltre che mentale guarda le foto ...

L'Osservatore Romano

...in seguito agli ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale presso la Corte didi ... oltre al traffico di stupefacenti, il sistema di estorsioni nel settore'edilizia organizzato ...Gli oneri'emendamento sono coperti con una riduzione di 450 milioni di euro per il 2023 del ... i dati acquisiti verranno distrutti entro sei mesi ed il procuratore generale della Corte d'... Appello dell’Onu per il dialogo in Perú VALDOBBIADENE (TREVISO) - Ippopotamo del Cesen, si muove l'amministrazione comunale di Valdobbiadene. Il sindaco Luciano Fregonese ha raccolto l'appello lanciato per tutelare ...In appello ribaltata la sentenza della Corte d’assise di Viterbo che aveva assolto l’ex pugile romano Landolfi dall’accusa dell'omicidio della giovane fidanzata originaria di Nocara ...