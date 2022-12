(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il premier incaricato Benjaminè riuscito a formare uninpoco prima della scadenza della mezzanotte. ”Grazie all’enorme sostegno della popolazione alle scorse elezioni, sono stato in grado di formare unche lavorerà per il bene di tutti gli israeliani”, ha scrittosu Twitter annunciando di aver telefonato al presidente Isaac Herzog per informarlo. E spiegandogli che, oltre al Likud di cui è leader, nelsaranno rappresentati Sionismo Religioso, le formazioni ultraortodosse Shas e Giudaismo unito nella Torah, Otzma Yehudit e Noam. Il Jerusalem Post spiega che la coalizione dicercherà di prestare giuramento entro la fine della prossima settimana, ...

Adnkronos

Israele, nasce nuovo governo Netanyahu (Adnkronos) – Il premier incaricato Benjamin Netanyahu è riuscito a formare un nuovo governo in Israele poco prima della scadenza della mezzanotte. "Grazie all'enorme sostegno della popolazione alle s ...Il premier era atteso ieri dal capo dello stato Herzog per sciogliere la riserva. Il governo più a destra della storia di Israele nasce sulle condizioni poste dagli alleati più radicali del leader del ...