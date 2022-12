I fidanzati messinesi morti in Inghilterra | un 21enne accusato di omicidio

Agenzia ANSA

Duedella provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby - on - Tees, comune ...MESSINA, 22 DIC Duedella provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di ThornabyonTees, comune della ... Fidanzati messinesi trovati morti in Inghilterra, un fermato Trovati morti in una casa di Thornaby on Tees, Comune della contea del North Yorkshire, in Inghilterra. Si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, rispettivamente di 25 e 21 anni. La autorità stann ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. In Inghilterra due fidanzati ...