Demi Moore diventa nonna | la prima reazione e il tenero messaggio per sua figlia Rumer

Leggi su amica

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è al settimo cielo: sta perre. ecco il(dopo quello birichino) che ha dedicato alla, in attesa del suo primo figlio. Foto Getty Il 2023 porterà un regalo pieno di gioia in casa di. L’attrice, infatti, sta perre. La sua adorataWillis, 34 anni, la primogenita nata durante il matrimonio con Bruce Willis, aspetta il primo figlio. Insieme al compagno, il rocker Derek Richard Thomas.fa lapazza, sexy e stravagante L’annuncio era stato dato via Instagram dai futuri genitori con una serie di foto. ...