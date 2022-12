Dayane Mello sbotta sui social dopo l’ingresso di Dana al GF Vip

Dire

La amica disi è convinta che la Incorvaia parlasse di lei alle sue spalle togliendosi il microfono. Naturalmente la sorella di Clizia ha avuto modo di "sconfessare" la new entry in ...L'amica disi è indispettita ed ha risposto a tono alla Murgia (qui il video): ' Tu puoi pensare quello che vuoi. Mi chiedi perché sto piangendo e io te lo dico. Che ne sai tu delle ... VIDEO | Gf Vip, chi è Dana Saber Dal flirt con Antonino (che non si ... Nel magico villaggio natalizio di Villa Renoir si è coronato il sogno d'amore di una coppia segnata dal destino, nel bene e nel male ...Dana Saber, modella brasiliana nota per aver avuto un flirt con Dayane Mello, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Dal momento ...