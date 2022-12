Avramopoulos controllato Bloccate i conti di Panzeri  

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L'ha chiamato in causa, sia pure fra suggestioni e sospetti, e lui prova a smarcarsi dall'inchiesta che rischia di travolgerlo

ilGiornale.it

L'ha chiamato in causa, sia pure fra suggestioni e sospetti, e lui prova a smarcarsi dall'inchiesta che rischia di travolgerlo ...L'esecutivo comunitario era a conoscenza del compenso e aveva approvato un'autorizzazione "con restrizioni" per l'incarico nell'ong di Panzeri: da verificare il rispetto delle condizioni. In gioco anc ...