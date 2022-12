WhatsApp | finalmente anche in Italia arriva l’attesissimo aggiornamento

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Aspettare è stato saggio, perché l’arrivo di una funzione dell’app verde, richiestissima da parte degli utenti, haavuto luogo. Ora non ci resterà altro che approfondirla e studiarla a dovere: ecco cosa sapere al riguardo. Contenti in questo periodo? Perché non esserlo dopotutto, non a caso Meta ci sta viziando come non mai con il rilascio di impostazioni sempre più inedite per, che oramai sta facendo passi da gigante. Non sarebbe nestrano se avesse superato la concorrenza con grande facilità, d’altronde le funzioni che rilascia sono sempre più utili. Non ci deluderà questa funzione, ne siamo più che certi – Computermagazine.itLo abbiamo costatato da quando ha reso disponibili le chat singole, dove potremo parlare con noi stessi, oppure la ricerca delle informazioni per data, garantendoci ...