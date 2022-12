Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)DEL 21 dicembreORE 18:05VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLAUN INCIDENTE E LA CAUSA DELLE CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONEANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRAFIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE ...