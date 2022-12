Via le donne dall’università I talebani distruggono l’emancipazione un divieto alla volta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non sono passati neanche tre mesi da quando migliaia di ragazze e giovaniafghane avevano sostenuto gli esami per accedere ai corsi di laurea. Molte di loro si erano preparate per mesi per su... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti